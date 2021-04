Karate, Angelo Crescenzo stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di venerdì 30 aprile 2021) Questa volta è garantito. Angelo Crescenzo stacca (per la seconda volta) il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel Karate, disciplina kumite, e porta a 219 gli azzurri che parteciperanno i Giochi. Già nel 2020 l’azzurro si era effettivamente qualificato ufficialmente, poi però con la pandemia erano cambiati i criteri per i pass olimpici e così si è dovuto riconquistare la qualificazione, arrivata oggi con i punti ottenuti in Premier League a Lisbona. Terzo nel ranking, il 27enne campano non può essere raggiunto tra i primi quattro. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Questa volta è garantito.(per la seconda volta) ilper ledinel, disciplina kumite, e porta a 219 gli azzurri che parteciperanno i Giochi. Già nell’azzurro si era effettivamente qualificato ufficialmente, poi però con la pandemia erano cambiati i criteri per iolimpici e così si è dovuto riconquistare la qualificazione, arrivata oggi con i punti ottenuti in Premier League a Lisbona. Terzo nel ranking, il 27enne campano non può essere raggiunto tra i primi quattro. SportFace.

