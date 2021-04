Juventus | si pensa anche al ritorno di Marotta

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tra i cambi nella dirigenza bianconera spuntail nome di Beppe. Ci sarebbel’idea Lippi come… Su La Gazzetta dello Sport ci si interroga sui possibili cambi dirigenziali in casaper quanto concerne l’area sportiva del club. Quello di Beppetorna ad essere un nome caldo per il bianconero. L’attuale amministratore delegato nerazzurro figura nella lista dei cavalli di: la rottura con Paratici è stana netta, mentre con Agnelli ha mantenuto rapporti cordiali. La permanenza di Andrea non sarebbe un ostacolo al suo, in piùè molto stimato da Elkann: fu lui a sceglierlo la prima volta. Con(rimasto legato ad Allegri) o senza potrebbe sbarcare a Torino...

Il calciomercato Juventus è in grande fermento. Agnelli pensa al ritorno di Allegri, ma Pirlo potrebbe non essere esonerato C'è aria di rivoluzione in casa Juventus. A tutti i livelli. Il decimo scudetto di fila ormai ...