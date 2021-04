Juventus | il futuro potrebbe essere anche Marcello Lippi

(Di venerdì 30 aprile 2021) La rivoluzione dellasarà profonda: Nasirilevare Agnelli mentre con Marottagiungere Giuntoli, Allegri per Pirlo I piani dellasaranno definiti nei prossimi mesi ma la sensazione è che i bianconeri possano rivoluzionare un po’ il proprio assettoall’interno dei quadri dirigenziali. “La Gazzetta dello Sport” ha fatto il punto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : ?? Nervoso, irascibile e lontano dai compagni: #Ronaldo vive quasi da separato in casa rispetto alla #Juventus di q… - capuanogio : ?? #Juventus, rifondazione: #Elkann vede #Agnelli e si parla del futuro. #Allegri a un passo dal ritorno con poteri… - Gazzetta_it : Rifondazione #Juve: #Elkann vede #Agnelli, il futuro sarà di Nasi? E #Allegri è più vicino - gilnar76 : Perin: «Io morto e risorto. ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - yutomanga : RT @capuanogio: ?? Nervoso, irascibile e lontano dai compagni: #Ronaldo vive quasi da separato in casa rispetto alla #Juventus di questo fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus futuro

Sky Sport

Il legame di Max con la città della Mole è rimasto forte anche dopo l'addio alla, ma ovviamente il pensiero vola al suoe alle voci di queste settimane, sempre più insistenti, su un ...1 Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, nella giornata di ieri ci sarebbero stati nuovi contatto tra Mino Raiola e laper parlare deldi Donnarumma.Cristiano Ronaldo non è più felice alla Juve. Ormai vive da separato in casa, è sempre più nervoso e lontano da tutti.Juventus, i giochi sono ormai giunti al termine e niente più riuscirà a salvare Andrea Pirlo. Il ct sta per essere abbandonato e sostituito da un uomo che ritornaJuventus, i giochi sono ormai giunti a ...