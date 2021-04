Juventus | de Ligt lancia un messaggio alla squadra | Dobbiamo fare di più

Advertising

SkySport : Juventus, De Ligt a Sky: 'Serve di più per vincere, l'obiettivo è il secondo posto' #SkySport #SerieA #Juventus… - DiMarzio : #Juventus | #DeLigt: 'Siamo delusi, dovevamo vincere a Firenze' - forumJuventus : [GdS] Juve, sempre più forte l’ipotesi Allegri bis: con Max al centro del progetto Dybala, Chiesa e De Ligt. Ronald… - Nicola85925583 : RT @_grazy87: 'Per me è un onore giocare nella Juventus e pensare di esserne un giorno il capitano' [ Matthijs De Ligt ] - Suliman1984ss : RT @TuttoMercatoWeb: De Ligt tra presente e futuro: 'Un onore pensare di essere un giorno il capitano della Juventus' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ligt

Nuovo capitano? Squadra di cui presto o tardi depotrebbe diventare il capitano. "Per me è un onore giocare nellae pensare di indossarne un giorno la fascia di capitano. Ma questo ora ...Fissando gli obiettivi per questo finale di stagione Si è concesso ai microfoni di Sky Matthijs De. Il difensore dellaha parlato degli obiettivi della squadra per questo finale di ...Si è tanto parlato dei 6 diffidati del Milan e del conseguente rischio cartellino in vista del big match del 9 maggio tra Juventus e Milan. Ma anche i ...De Ligt e la possibilità di vestire la fascia di capitano della Juventus, ecco le sue parole a Sky Sport: "Per me è un onore giocare nella Ju ...