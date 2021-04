Juventus | De Ligt | “Il match contro i viola un brutto ricordo Obiettivo? Abbiamo le idee chiare”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Lasta attraversando uno dei momenti più difficili dell'ultimo decennio.VIDEO, il ritorno di Allegri o Zidane: chi sarà il nuovo allenatore? Le ultimeDopo la cocente eliminazione in Champions Leagueil Porto, i bianconeri sono destinati a lasciare il trono della Serie A, con l'Inter che ormai è prossima allo conquista dello scudetto. Per la Vecchia Signora adesso è fondamentale riuscire ad entrare tra le prime quattro, per garantirsi la partecipazione alla prossima massima competizione continentale. Nella giornata odierna, il centrale dei bianconeri Matthijs deha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, mostrando di avere le.Il giovane centrale olandese è convinto che illa ...

Commenta per primo Matthijs de, difensore della, parla ai microfoni di Sky Sport del momento dei bianconeri: 'Siamo delusi. Quando vai a Firenze lo fai per vincere e così non è successo. Dobbiamo fare di più per ...Gotti(3 - 5 - 2): Szczesny; De, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Dybala. All. PirloIl tecnico livornese è stato visto per le vie di Torino proprio nei giorni in cui si parla di un suo ritorno alla Juventus ...Il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Noi siamo stati delusi, penso che quando vai a Firenze vai per prendere i tre punti, ma non lo abbiamo fatto. Siam ...