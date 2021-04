Juventus, Allegri immortalato a Torino: i tifosi sognano un suo ritorno (Di venerdì 30 aprile 2021) Le strade della Juventus e di Massimiliano Allegri potrebbero tornare ad incrociarsi a distanza di oltre due anni. Il tecnico italiano è stato infatti fotografato a Torino, più precisamente in Piazza Solferino. Secondo Tuttosport, la sua presenza nel capoluogo piemontese è un chiaro segnale che preannuncia un futuro sulla panchina attualmente occupata da Andrea Pirlo. Non sono mancate le reazioni dei tifosi della Juventus, i quali hanno accolto con gioia questa notizia e sognano di rivedere Allegri alla guida della Vecchia Signora. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Le strade dellae di Massimilianopotrebbero tornare ad incrociarsi a distanza di oltre due anni. Il tecnico italiano è stato infatti fotografato a, più precisamente in Piazza Solferino. Secondo Tuttosport, la sua presenza nel capoluogo piemontese è un chiaro segnale che preannuncia un futuro sulla panchina attualmente occupata da Andrea Pirlo. Non sono mancate le reazioni deidella, i quali hanno accolto con gioia questa notizia edi rivederealla guida della Vecchia Signora. SportFace.

