Juve nella tempesta, ecco i tre capitani per raggiungere il porto Champions (Di venerdì 30 aprile 2021) L'intervento della proprietà con la visita di John Elkann ha offerto un punto fermo a un finale di stagione, il più difficile, che sarebbe letale vivere senza certezze a cui aggrapparsi. Che è invece ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 aprile 2021) L'intervento della proprietà con la visita di John Elkann ha offerto un punto fermo a un finale di stagione, il più difficile, che sarebbe letale vivere senza certezze a cui aggrapparsi. Che è invece ...

Advertising

forumJuventus : Juve, nella giornata di ieri blitz di Elkann alla Continassa per dare un segnale di vicinanza alla squadra ??… - forumJuventus : Ceferin: 'Juve, Real e Barça riceveranno le pene più dure. Sono come i terrapiattisti e credono ancora nella… - guich76 : @armagio Ho espresso un opinione educatamente. Non c'è bisogno di fare il prepotente. Ovviamente ci sono diversi f… - LBremb11 : 'Il manager alla #Ferguson' è una chimera che in italia si insegue da 20 anni, e che in #EPL è scomparsa da 10. Ne… - infoitsport : Ballottaggi: nell’Inter Eriksen-Sensi, nella Juve Morata-Dybala. Napoli, Osimhen titolare -