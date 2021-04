Juric in conferenza stampa: «Kalinic? è un’opzione. Mancheranno Vieira e Ceccherini» (Di venerdì 30 aprile 2021) Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha risposto alle domande dei giornalisti direttamente dalla sede del club, ecco le sue parole. CONDIZIONE – «Bisogna essere sempre tosti. All’andata giocammo molto bene a tratti, ma fu comunque dura. La squadra sta bene su molte cose, non a livello di risultati. Manca Vieira, Ceccherini per squalifica, gli altri ci sono» Kalinic – «È un’opzione. Mi dispiace per Kalinic, quando intravedevo il giocatore di Firenze si è fatto male. In questo momento abbiamo due attaccanti: o uno o l’altro» DIMARCO – «In cinque partite non ha fatto nessun errore difensivo, è stato il nostro miglior ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Il tecnico dell’Hellas Verona Ivanha parlato inalla vigilia della gara contro lo Spezia Il tecnico dell’Hellas Verona Ivanha risposto alle domande dei giornalisti direttamente dalla sede del club, ecco le sue parole. CONDIZIONE – «Bisogna essere sempre tosti. All’andata giocammo molto bene a tratti, ma fu comunque dura. La squadra sta bene su molte cose, non a livello di risultati. Mancaper squalifica, gli altri ci sono»– «È. Mi dispiace per, quando intravedevo il giocatore di Firenze si è fatto male. In questo momento abbiamo due attaccanti: o uno o l’altro» DIMARCO – «In cinque partite non ha fatto nessun errore difensivo, è stato il nostro miglior ...

