Jonix ammessa su AIM Italia. Inizio negoziazioni il 4 maggio

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) –, PMI innovativa che progetta e produce soluzioni per la sanitizzazione dell’aria indoor, ha ricevuto in data odierna l’ammissione delle proprie azioni ordinarie allesul mercato AIMdi Borsana. L’delleè fissato per martedì 4. Il collocamento ha riguardato 1.542.900 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato, ad un prezzo unitario fissato in 4 euro. Il collocamento ha generato una domanda complessiva pari a 3 volte il quantitativo offerto. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso collocamento privato ammonta a 6.171.600 euro, di cui circa 5,73 milioni di euro dai principali investitori istituzionali e professionali ...

