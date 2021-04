Jeda cuore rossoblù | «Cagliari il top della mia carriera | mi resterà sempre nel cuore»

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’extanoha parlato del suo legame con la squadraNel giorno in cui ufficializza il suo addio al calcio giocato, l’ex attaccante delha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco le parole del brasiliano. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 Come vedi il tuo futuro dopo il ritiro? «Stavo collaborando con il Muggiò (squadra di Promozione in cui militava, ndr) come direttore tecnico dell’accademia e ho il patentino Uefa B, continuerò nel sogno di voler allenare ma vedremo quelle che saranno le possibilità. Spero di riuscire a centrare l’obbiettivo di diventare allenatore e voglio restare nel mondo del calcio, un mondo che mi appartiene e ha fatto partemia vita. Al di fuori del mondo del calcio, onestamente, non ...

...figlia dell'attore Giuliano Gemma ha dimostrato una grande grinta nell'affrontare la sua esperienza in Honduras e ciò le ha permesso di conquistare ildel pubblico. Anche il suo fidanzato......in questo mondo sono davvero rare e io sono fortunato ad aver trovato una compagna come te.'... L'età non conta quando ilcomanda. Io e te sappiamo quello che abbiamo passato insieme e gli ...L’ex giocatore del Cagliari Jeda annuncia ufficialmente l’addio al calcio giocato. Ecco le sue parole in esclusiva ai nostri microfoni Nel giorno in cui ufficializza il suo addio al calcio giocato, l’ ...L’ex cagliaritano Jeda ha parlato del suo legame con la squadra rossoblù Nel giorno in cui ufficializza il suo addio al calcio giocato, l’ex attaccante del Cagliari Jeda ha parlato in esclusiva ai nos ...