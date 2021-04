Javier Zanetti | “Conte | lavoro straordinario Dopo il triplete non sapevamo dell’addio di Mourinho”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Intervenuto sul canale Twitch 2010misterchip, l’ex capitano dell’Interha parlato della stagione del club nerazzurro raccontando anche qualche aneddoto della sua carriera: “Non so se sono stato un bravo capitano, sicuramente ho dato l’esempio. Non con le parole, ma cole i comportamenti. Quando uno si ritira l’importante, oltre ai trofei, è aver ottenuto il rispetto dei compagni, degli avversari e dei tifosi”. Su: “Aveva una grande empatia, ti convince a fare le cose per quello che ti dimostra. Ha migliorato tanto l’Inter, ricordo che il primo anno –aver vinto lo scudetto ed essere usciti in Champions con il Manchster – in una notte triste disse a Moratti che l’annoavremmo vinto comprando 5 giocatori. L’addiola ...

Commenta per primo Intervenuto sul canale Twitch 2010misterchip , il vicepresidente dell'Inter,, ha dichiarato: 'Non so se sono stato un bravo capitano, sicuramente ho dato l'esempio. Non con le parole, ma col lavoro e i comportamenti. Quando uno si ritira l'importante, oltre ai ...I cantanti furono scelti tra i componenti della rosa di quella stagione - sulla scia di Vecchioni - e furono individuati in Vieri , Materazzi ,e Cristiano, Almeyda , Cordoba , Adani ...Intervenuto sul canale Twitch 2010misterchip, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha dichiarato: "Non so se sono stato un bravo capitano, sicuramente ...'I ragazzi sanno che domani dovremo fare l'Inter. Se andiamo pensando di fare qualcosa di diverso, ci sarà una brutta sorpresa. L'Importante è che finisca nella giusta maniera, che ci ripaghi di tanto ...