James Gunn: "Dopo Guardiani della Galassia 3 potrei dedicarmi solo alle serie tv" (Di venerdì 30 aprile 2021) James Gunn ammette di essersi divertito talmente tanto a girare Peacemaker che Dopo Guardiani della Galassia 3 potrebbe dedicarsi solo alle serie tv. James Gunn ha confessato di essersi divertito talmente tanto a girare la serie Peacemaker da stare valutando di dedicarsi solo alle serie tv, Dopo Guardiani della Galassia 3. Di recente James Gunn è stato impegnato a ultimare lo spin-off di The Suicide Squad - Missione Suicida, Peacemaker, per HBO Max. Il lavoro sulla serie dedicata al personaggio di John Cena, a quanto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 aprile 2021)ammette di essersi divertito talmente tanto a girare Peacemaker che3 potrebbe dedicarsitv.ha confessato di essersi divertito talmente tanto a girare laPeacemaker da stare valutando di dedicarsitv,3. Di recenteè stato impegnato a ultimare lo spin-off di The Suicide Squad - Missione Suicida, Peacemaker, per HBO Max. Il lavoro sulladedicata al personaggio di John Cena, a quanto ...

