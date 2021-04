Iva Zanicchi: «L'Isola dei Famosi, Zorzi, la politica e il mio show musicale» (Di venerdì 30 aprile 2021) Iva Zanicchi è un fiume in piena. 81 anni e l'energia di una trentenne. Bacchetta i concorrenti dell'Isola dei Famosi, di cui è opinionista formando un inedito trio con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, sta scrivendo un libro (la cui idea le è scattata mentre era ricoverata in ospedale a causa del Covid), sta per debuttare con il nuovo late show di Italia1 Venus Club, con la Maionchi, e ha pure lanciato un nuovo singolo, Amore mio malgrado, uscito il 30 aprile. «Ma ho ancora un sacco di progetti, l'anagrafe non mi ferma», dice dopo la puntata del giovedì sera del reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Dalla tv alla politica, dalla morte dell'amica Milva allo show sulla sua carriera, ecco cos'ha raccontato a Panorama.it. Iva lei è un'opinionista spietata. ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 aprile 2021) Ivaè un fiume in piena. 81 anni e l'energia di una trentenne. Bacchetta i concorrenti dell'dei, di cui è opinionista formando un inedito trio con Tommasoed Elettra Lamborghini, sta scrivendo un libro (la cui idea le è scattata mentre era ricoverata in ospedale a causa del Covid), sta per debuttare con il nuovo latedi Italia1 Venus Club, con la Maionchi, e ha pure lanciato un nuovo singolo, Amore mio malgrado, uscito il 30 aprile. «Ma ho ancora un sacco di progetti, l'anagrafe non mi ferma», dice dopo la puntata del giovedì sera del reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Dalla tv alla, dalla morte dell'amica Milva allosulla sua carriera, ecco cos'ha raccontato a Panorama.it. Iva lei è un'opinionista spietata. ...

