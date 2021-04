ItsArt | finalmente il debutto il 31 maggio | con 700 contenuti già pronti

(Di venerdì 30 aprile 2021)sarà on line dal 31Ancora prima di prendere vita aveva già scaturito accese polemiche, stiamo parlando di, la piattaforma digitale di promozione culturale voluta dal ministro dei Beni Cultuali Dario Franceschini, realizzata da Cassa depositi e prestiti e Chili Tv, la streaming tv fondata da Stefano Parisi. Se ne erano perse le tracce, ma oggi è stato annunciato ilil 31. L’offerta dispazierà dagli artisti più affermati ai nuovi talenti, passando per la valorizzazione dei luoghi iconici, dei grandi musei e di tutte le eccellenze artistiche e culturali che nascono e si sviluppano nel nostro Paese. Un’ampia offerta digitale, quella di, alla quale il Maestro Riccardo Muti ha deciso di collaborare con un ciclo di concerti ...

Advertising

mgrazia1961 : @ClaudioBaglioni @itsart_it Finalmente, iniziativa bellissima, sarà un piacere vederti in questa nuova dimensione ?? -

Ultime Notizie dalla rete : ItsArt finalmente

Agenzia ANSA

Come si ponerispetto a Rai Cultura ed a Sky Arte? In verità, qualcosa di simile " molto ... e che si integra con l'offerta dal vivo,riaperta al pubblico. I primi grandi eventi ...Un'ampia offerta digitale, quella di, alla quale il Maestro Riccardo Muti ha deciso di collaborare con un ciclo di concerti e contenuti, e che si integra con quella dal vivo,...Il prossimo 31 maggio si accende ITsART, la nuova piattaforma che celebra e promuove la cultura, le arti, la creatività e la bellezza italiana. ITsART - definita la 'Netflix della cultura' - è dedicat ...Annunciati 700 contenuti in esclusiva per ItsArt. Ed intanto il 25 aprile è partita Byoblu, l’emittente promossa da Claudio Messora sul 262.