Italiano | “Dobbiamo cambiare atteggiamento Nzola? Lo stiamo aspettando”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona: “Ci avviciniamo all’obiettivo, non devono subentrare paure e ansie: bisogna giocare liberi di testa, e fare quello che si prova in settimana. Sapevamo già a inizio anno che sarebbe stato un campionato difficile, di sacrificio e di momenti negativi. Ci avviciniamo alla fine, abbiamo un vantaggio di due punti sulla terzultima efare di tutto per difenderlo. Il Verona sta attraversando un momento non bello, ma per noi sarà comunque una sfida difficile. Ho visto visto le ultime partite, è una squadra che manda tanti uomini in zona gol, che attacca con quasi tutti gli effettivi, e che deve essere affrontata con intensità e furore.essere diversi da quelli visti a Genova, dove non mi è piaciuto l’approccio ...