Italia, vaccini: più di cinquecentomila somministrazioni in un giorno. Figliuolo ha raggiunto l'obiettivo Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di venerdì 30 aprile 2021) Ieri alla stessa ora del dato odierno erano state registrate 18886925 somministrazioni. Più di mezzo milione fino al dato odierno, dunque. Era l'obiettivo del commissario per le vaccinazioni, Francesco Paolo Figliuolo. Due considerazioni. La prima: con la disponibilità di dosi è un compito meno arduo. La seconda: questa situazione deve essere stabilizzata e, possibilmente, migliorata. —– Immagini diffuse dal ministero della Salute.

