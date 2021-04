Italia-Svizzera oggi in tv, curling Mondiali femminili Calgary 2021: orario, canale e streaming (Di venerdì 30 aprile 2021) Il programma di Italia-Svizzera, valevole per i Mondiali femminili 2021 di curling in corso di svolgimento a Calgary, in Canada. Prosegue il cammino delle azzurre nella rassegna iridata in Nord America dopo l’esordio nella gara inaugurale contro la Repubblica Ceca. La selezione Italiana a caccia di un buon risultato nella prima giornata. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO RISULTATI E CLASSIFICA SEGUI L’INCONTRO IN DIRETTA L’incontro, previsto oggi venerdì 30 aprile alle ore 22, sarà visibile in diretta streaming sul sito ufficiale della federazione internazionale di curling. Sportface.it seguirà l’evento con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Il programma di, valevole per idiin corso di svolgimento a, in Canada. Prosegue il cammino delle azzurre nella rassegna iridata in Nord America dopo l’esordio nella gara inaugurale contro la Repubblica Ceca. La selezionena a caccia di un buon risultato nella prima giornata. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO RISULTATI E CLASSIFICA SEGUI L’INCONTRO IN DIRETTA L’incontro, previstovenerdì 30 aprile alle ore 22, sarà visibile in direttasul sito ufficiale della federazione internazionale di. Sportface.it seguirà l’evento con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Italia-Svizzera oggi in tv curling Mondiali femminili Calgary 2021: orario canale e streaming - #Italia-Svizzera… - laregione : Il lupo viaggia dall'Italia alla Valle Maggia fino ad Appenzello - TomasBXL : “Ingressi agevolati dalla Svizzera all’Italia per evitare la morte dei comuni di confine” - g_jacquier : Sono la voce degli spot di Grohe Blue in Italia e Svizzera: - LuinoNotizie : #Covid, #spostamenti dalla #Svizzera all’#Italia: misure prorogate per altre due settimane -