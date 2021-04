Italia, cambiano i colori delle regioni: la situazione (Di venerdì 30 aprile 2021) La maggior parte rimane in giallo A una settimana dalle tanto attese aperture e dal passaggio di molte aree dell’Italia in giallo la situazione è nel complesso positiva. Come ogni venerdì da diversi mesi a questa parte è il giorno dell’analisi dei vari dati e dei fattori che determinano il passaggio da un colore all’altro. Secondo la situazione attuali ci saranno quatto regioni in arancione: Calabria, Sicilia, Basilicata e la Sardegna che lascia il rosso che invece va a alla Valle D’Aosta. Su quest’ultima rimane qualche dubbio a causa dell’incidenza sui 100 mila abitanti che in tutta Italia è in calo tra i 140 e i 150 mentre nelle regione è quasi oltre i 250 mila. Si unisce al blocco delle gialle anche la regione Puglia ma si aspettano gli ultimi dato. In generale i dati della ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 aprile 2021) La maggior parte rimane in giallo A una settimana dalle tanto attese aperture e dal passaggio di molte aree dell’in giallo laè nel complesso positiva. Come ogni venerdì da diversi mesi a questa parte è il giorno dell’analisi dei vari dati e dei fattori che determinano il passaggio da un colore all’altro. Secondo laattuali ci saranno quattoin arancione: Calabria, Sicilia, Basilicata e la Sardegna che lascia il rosso che invece va a alla Valle D’Aosta. Su quest’ultima rimane qualche dubbio a causa dell’incidenza sui 100 mila abitanti che in tuttaè in calo tra i 140 e i 150 mentre nelle regione è quasi oltre i 250 mila. Si unisce al bloccogialle anche la regione Puglia ma si aspettano gli ultimi dato. In generale i dati della ...

