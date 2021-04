Italia ancora indietro in Ue | Germania vaccina un milione al giorno

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’accelera e l’Europa corre. Lo scenario che emerge dall’ultimo report dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) è una buona notizia a metà per il nostro Paese, proprio ieri capace di sfondare il muro delle 500mila dosi somministrate in un solomanella classifica dei grandi Paesi europei. Lungo la penisola è stata iniettata almeno una dose al 24,8% della popolazione, contro il 29,6% dell’Olanda, il 28,1% della, il 27,6% della Spagna e il 26,7% della Francia. Meglio di noi stanno riuscendo a fare anche Ungheria, Austria, Slovenia, Belgio, Estonia, Islanda, Malta, Cipro, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lituania, Portogallo, Svezia, Norvegia, Liechtenstein, Lussemburgo. Grecia e Ungheria a parte, che hanno già finito di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Italia ancora

L'HuffPost

"Il quadro che emerge dai dati diffusi oggi èmolto complesso, e delinea una economia in sofferenza in un contesto europeo che, seppure ... come in(+0,7%). Tuttavia, su base tendenziale ...L'accelera e l'Europa corre. Lo scenario che emerge dall'ultimo report dell'European Centre for ...ieri capace di sfondare il muro delle 500mila dosi somministrate in un solo giorno ma...Nei verbali di Amara c’è pure il racconto di una loggia: inchiesta dei pm di Perugia per associazione segreta. Dossier divulgati, Csm sospende funzionaria indagata Nessuna regione italiana presenta un ...Siamo in coda nella classifica per la 1° dose, più in alto se si considerano le due dosi. Macron: "Vaccini per tutti dal 15/6" ...