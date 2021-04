Italia, 1,5 milioni di lavoratori poveri: boom post-pandemia (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Sono 1,5 milioni i lavoratori poveri in Italia e in dieci anni hanno registrato un aumento dell’84%, +690 mila in termini assoluti. In particolare, nel decennio sono triplicati i lavoratori in proprio poveri (+230% per il mondo di partite Iva a basso potere contrattuale), c’è stato un incremento di operai poveri (+75%) e si è registrato un inedito boom di povertà alta di quadri e impiegati (+113%). È quanto emerge dal rapporto UGL-CENSIS “Tra nuove povertà e lavoro che cambia: quel che attende i lavoratori oltre il Covid-19”, presentato in occasione del Primo Maggio per la Festa del Lavoro. La pandemia ha naturalmente peggiorato le cose. Nel 2019-2020 gli occupati poveri segnano +269mila ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Sono 1,5ine in dieci anni hanno registrato un aumento dell’84%, +690 mila in termini assoluti. In particolare, nel decennio sono triplicati iin proprio(+230% per il mondo di partite Iva a basso potere contrattuale), c’è stato un incremento di operai(+75%) e si è registrato un ineditodi povertà alta di quadri e impiegati (+113%). È quanto emerge dal rapporto UGL-CENSIS “Tra nuove povertà e lavoro che cambia: quel che attende ioltre il Covid-19”, presentato in occasione del Primo Maggio per la Festa del Lavoro. Laha naturalmente peggiorato le cose. Nel 2019-2020 gli occupatisegnano +269mila ...

