Istituto San Marino, ‘Sputnik efficace, qui calati contagi’ (Di venerdì 30 aprile 2021) “L’Istituto per la sicurezza sociale” di San Marino “intende informare la popolazione sammarinese sulla campagna di vaccinazione in atto contro il virus Sars-CoV-2, esprimendo piena fiducia sulla sicurezza ed efficacia del vaccino russo Sputnik V”. E’ il messaggio diffuso dall’ente oggi (ieri, ndr) in una nota, dopo le informazioni arrivate dal Brasile, che ha detto no al prodotto scudo russo, elencando fra i vari motivi anche il fatto che l’agenzia nazionale Anvisa avrebbe ravvisato la presenza di adenovirus in apparenza ancora in grado di replicarsi. L’Istituto conferma la fiducia e la raccomandazione alla vaccinazione con Sputnik e informa che “i dati della campagna vaccinale in corso, dove in circa il 90% dei casi è stato utilizzato il vaccino realizzato e prodotto dal Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) “L’per la sicurezza sociale” di San“intende informare la popolazione sammarinese sulla campagna di vaccinazione in atto contro il virus Sars-CoV-2, esprimendo piena fiducia sulla sicurezza ed efficacia del vaccino russo Sputnik V”. E’ il messaggio diffuso dall’ente oggi (ieri, ndr) in una nota, dopo le informazioni arrivate dal Brasile, che ha detto no al prodotto scudo russo, elencando fra i vari motivi anche il fatto che l’agenzia nazionale Anvisa avrebbe ravvisato la presenza di adenovirus in apparenza ancora in grado di replicarsi. L’conferma la fiducia e la raccomandazione alla vaccinazione con Sputnik e informa che “i dati della campagna vaccinale in corso, dove in circa il 90% dei casi è stato utilizzato il vaccino realizzato e prodotto dal Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica ...

