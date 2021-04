Istat | segnali positivi dall’occupazione Pil in calo rispetto al trimestre precedente

(Di venerdì 30 aprile 2021), i dati sull’occupazione relativi al mese di marzo:per quanto riguarda il numero degli occupati, male giovani e donne. L’ha prodotto i primi dati sull’occupazione per quanto riguarda il mese di marzo 2021: la prima buona notizia è che si registra un aumento degli occupatial mese. Inoltre diminuiscono disoccupati e inattivi. Resta però complicata la situazione per quanto riguarda i giovani e le donne., i dati sull’occupazione a marzo “a febbraio, nel mese di marzo 2021 si registra una crescita degli occupati, a fronte di una diminuzione di disoccupati e inattivi“, si legge nella nota diffusa dall’. Nello specifico, l’aumento del numero di occupati è ...

Advertising

ItaliaInforma2 : Istat: 'Nel primo trimestre 2021 segnali di ripresa dell'attività contrattuale'. ?? - EREPAIRLAB : I dati #Istat sulla fiducia delle #imprese e dei #consumatori per il mese di aprile mostrano segnali positivi di… - Samar_Roberto : RT @istat_it: Comportamenti e opinioni dei cittadini durante la seconda ondata pandemica: il clima familiare resta positivo, emergono segna… - atradiusIT : RT @istat_it: Comportamenti e opinioni dei cittadini durante la seconda ondata pandemica: il clima familiare resta positivo, emergono segna… - btboresette : @Mameli (@intesasanpaolo Sanpaolo) segnali positivi dai dati Istat - -

Ultime Notizie dalla rete : Istat segnali

la Repubblica

di ripresa , ma il prodotto interno lordo del primo trimestre resta ancora in negativo a ... L'ultima fotografia del mercato del lavoro in Italia scattata dall'segnala un'economia che non ...L'conferma che la crisi ha colpito più duramente i meno tutelati: "L'occupazione è diminuita per tutti i gruppi di popolazione, ma il calo risulta più marcato tra i dipendenti a termine ( - 9,4%...Segnali di ripresa, ma il prodotto interno lordo del primo trimestre resta ancora in negativo a causa della terza ondata e rispetto al febbraio 2020 sono 900mila i posti di lavoro persi. L’ultima foto ...Piccoli segnali di miglioramento dal mercato del lavoro. A marzo in Italia si registra una crescita degli occupati, a fronte di una diminuzione di disoccupati e inattivi. Il tasso di disoccupazione sc ...