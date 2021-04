Israele | tragedia al raduno religioso sul monte Meron | almeno 44 morti e 60 feriti – Foto e Video

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 aprile 2021) Si aggrava di ora in ora il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo mezzanotte durante undi ebrei ortodossi sul, in Galilea, dove sono morte44 persone, mentre sono60 i, di cui una ventina in condizioni gravi. Secondo i media israeliani, laè iniziata quando alcune persone sono scivolate sui gradini della tribuna, trascinando con sé altre persone. È scoppiato il panico che ha scatenato la fuga generale, nella quale decine di persone sono rimaste schiacciate dalla folla. April 30, 2021 Ilaveva portato suloltre 100 mila pellegrini in occasione della festività ebraica di Lag-ba-Omer, che celebra la ribellione ...