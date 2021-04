Israele, tragedia a raduno religioso: 44 morti e 150 feriti (Foto e Video) (Di venerdì 30 aprile 2021) Tel Aviv, 30 apr – tragedia in Israele: almeno 44 persone sono morte calpestate e 150 ferite, nell’uscita precipitosa, dopo la mezzanotte di giovedì, da un raduno religioso. All’evento, il più grande nello Stato ebraico da quando è scoppiata la pandemia, hanno partecipato almeno 50mila ebrei ultraortodossi per celebrare la festa di Lag B’Omer a monte Meron, nella regione dell’Alta Galilea. Israele, gigantesco fuggi fuggi a raduno religioso con decine di persone morte schiacciate In un gigantesco fuggi fuggi lungo una rampa a quanto pare scivolosa, la folla ha calpestato a morte e schiacciato decine di persone, tra cui “bambini piccoli”. Tra i feriti, “24 persone sono in gravi condizioni e sei di queste rischiano la vita”, riportano le autorità ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 aprile 2021) Tel Aviv, 30 apr –in: almeno 44 persone sono morte calpestate e 150 ferite, nell’uscita precipitosa, dopo la mezzanotte di giovedì, da un. All’evento, il più grande nello Stato ebraico da quando è scoppiata la pandemia, hanno partecipato almeno 50mila ebrei ultraortodossi per celebrare la festa di Lag B’Omer a monte Meron, nella regione dell’Alta Galilea., gigantesco fuggi fuggi acon decine di persone morte schiacciate In un gigantesco fuggi fuggi lungo una rampa a quanto pare scivolosa, la folla ha calpestato a morte e schiacciato decine di persone, tra cui “bambini piccoli”. Tra i, “24 persone sono in gravi condizioni e sei di queste rischiano la vita”, riportano le autorità ...

Advertising

Antonio_Tajani : Sono vicino al popolo d'#Israele per la tragedia avvenuta, durante le celebrazioni del Lag Ba-Omer, sul #MonteMeron… - DavidSassoli : Lascia sgomenti la tragedia con decine di morti e centinaia di feriti tra i pellegrini del #monteMeron, in una comu… - fattoquotidiano : Israele, tragedia a un raduno religioso ebraico con 100mila persone: almeno 44 morti e 150 feriti - neifatti : Israele, tragedia sul monte Meron: 44 morti e 150 feriti - ilgiornale : Il raduno si stava svolgendo sul monte Meron, che è il secondo luogo più santo del giudaismo in termini di affluenz… -