Israele, strage al raduno religioso: 44 morti per la calca | video (Di venerdì 30 aprile 2021) Sarebbero almeno 44 le persone morte schiacciate durante le celebrazioni per la festa ebraica Lag B'Omer sul Monte Meron, in Galilea. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe avvenuto dopo il crollo di una gradinata, quando alcune di queste persone sono scivolate trascinando con sé alcuni partecipanti. Il bilancio attuale è di oltre 150 feriti, di cui una ventina in condizioni gravi. Ai soccorsi hanno partecipato decine di ambulanze e elicotteri militari.

