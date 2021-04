Israele | passerella scivolosa a raduno religioso causa 44 morti e 150 feriti | Foto

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tra le vittime anche «bambini piccoli». Molte persone in «condizioni critiche». Erano radunati per celebrare la festa di Lag B’Omer a Monte Meron, in Alta Galilea

Corriere della Sera

Durante il concerto circa 20.000 persone si sono riversate lungo una stretta passerella tra due muri ... salvataggio molto complicate che si sarebbero svolte per tutta la notte. Israele, fuga dal ...Tra le vittime anche «bambini piccoli». Molte persone in «condizioni critiche». Erano radunati per celebrare la festa di Lag B'Omer a Monte Meron, in Alta Galilea ...