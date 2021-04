Israele | la festa al raduno di ebrei ultraortodossi sul Monte Meron prima del disastro | le persone saltano e cantano sugli spalti – Video

Advertising

arcanodavvero : RT @Activnews24: ?? #BREAKING | Almeno 44 persone sono morte e più di 100 sono rimaste ferite a #Meron, nel nordest d'#Israele a seguito di… - FarodiRoma : 44 morti e 103 feriti sul Monte Meron in Israele. La strage al raduno per la festa de,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,… - clacasfis : RT @ROBZIK: Prima i balli, i canti, la festa. Poi la calca mortale: almeno 44 morti e 150 feriti nel raduno degli haredim al Monte Meron p… - LidiaPaolillo : RT @michelegiorgio2: #Israele. Almeno 44 persone sono state calpestate a morte e più di 100 ferite durante la celebrazioni per la festa del… - max_ronchi : ISRAELE, GRADINATA COLLASSA E SI INNESCA UNA FUGA DI MASSA: TRAGEDIA AL MONTE MERON. 44 MORTI -

Ultime Notizie dalla rete : Israele festa

È il disastro civile più grande della storia didagli incendi nella foresta del Carmelo nel ...rabbino Shimon bar Yochai e accendere falò nei prati attorno alla sua tomba come prevede la......tra giovedì e venerdì a un pellegrinaggio annuale nel nord diper il più grande evento pubblico del paese dall'inizio della pandemia Covid - 19. Il pellegrinaggio, in occasione della...Una strage nella calca che si è formata durante un evento religioso ebraico in Israele. Il bilancio è di almeno 44 morti e 150 feriti. La tragedia si è consumata sul monte Meron, in Galilea. Poco dopo ...(Sky Tg24 ) Quelli che si accendono per celebrare la festa di Lag Ba Omer trasformatasi in tragedia. Per Israele infatti si tratta di una "questione interna palestinese" benché ci sia una legge che ...