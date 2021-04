Israele | incidente monte Meron | bilancio 44 morti e 65 feriti

(Di venerdì 30 aprile 2021) E' di almeno 44e oltre 60- di cui una ventina in gravi condizioni - ildell'avvenuto dopo mezzanotte nella calca di una celebrazione religiosa sul, in ...

Daniele_Manca : Israele, incidente tra la folla che tentava di correre all’uscita di un’arena a raduno religioso: 44 morti e 150 fe… - nellocats : Sono almeno 44 le vittime dell'incidente durante la festa religiosa nel nord di #Israele. E #AbuMazen ha annunciato… - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Israele, si aggrava bilancio incidente monte Meron: almeno 44 morti #monteMeron - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Israele, si aggrava bilancio incidente monte Meron: almeno 44 morti #monteMeron - GiuseppeCima : RT @MediasetTgcom24: Israele, si aggrava bilancio incidente monte Meron: almeno 44 morti #monteMeron -

Ultime Notizie dalla rete : Israele incidente

In un post pubblicato su Twitter il servizio di pronto soccorso Magen David Adom ha precisato che a provocare l'è stata 'una fuga precipitosa' delle persone che stavano partecipando al ...E' di almeno 44 morti e oltre 60 feriti - di cui una ventina in gravi condizioni - il bilancio dell'avvenuto dopo mezzanotte nella calca di una celebrazione religiosa sul monte Meron, in Galilea. Lo riportano i media israeliani, citando fonti di soccorso e di sicurezza. Secondo le ultime ...Almeno 44 persone hanno perso la vita a Israele in un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte durante un affollato evento religioso ...Alcune persone sarebbero scivolate dalle gradinate trascinando altri partecipanti. L’incidente ha innescato una fuga di massa e decine di persone sono rimaste schiacciate ...