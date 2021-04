Israele | dramma al pellegrinaggio | nella calca muoiono 44 persone

Advertising

Il primo grande evento pubblico religioso inlibero dal Covid si è trasformato in una tragedia. Durante il pellegrinaggio al Monte Meron nel Nord del Paese almeno 44 persone sono morte, rimaste uccise nella calca. Al pellegrinaggio, l'..., ilal pellegrinaggio sul monte Meron Alcune persone sono scivolate dalle gradinate trascinando con loro altri partecipanti e innescando una fuga di massa in cui a decine sono rimasti ...Milano, 30 apr. (askanews) - Il primo grande evento pubblico religioso in Israele libero dal Covid si è trasformato in una tragedia. Durante ...Israele, sono almeno 44 le persone che hanno perso la vita e 150 i feriti a causa di una calca che si è creata ad un evento religioso ...