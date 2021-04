Israele, dramma al pellegrinaggio: nella calca muoiono 44 persone. Il video (Di venerdì 30 aprile 2021) Israele, dramma al pellegrinaggio: nella calca muoiono 44 persone Milano, 30 apr. (askanews) – Il primo grande evento pubblico religioso in Israele libero dal Covid si è trasformato in una tragedia. Durante il pellegrinaggio al Monte Meron nel Nord del Paese almeno 44 persone sono morte, rimaste uccise nella calca. Al pellegrinaggio, l’anno scorso sospeso per il virus, stavano partecipando decine di migliaia di persone, molte di più dei 10mila posti ufficiali, capienza massima del luogo. A causa della troppa folla, secondo le prime ricostruzioni, una struttura ha ceduto facendo cadere tutti quelli che si trovavano sopra e scatenando il panico e una ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 aprile 2021)al44Milano, 30 apr. (askanews) – Il primo grande evento pubblico religioso inlibero dal Covid si è trasformato in una tragedia. Durante ilal Monte Meron nel Nord del Paese almeno 44sono morte, rimaste uccise. Al, l’anno scorso sospeso per il virus, stavano partecipando decine di migliaia di, molte di più dei 10mila posti ufficiali, capienza massima del luogo. A causa della troppa folla, secondo le prime ricostruzioni, una struttura ha ceduto facendo cadere tutti quelli che si trovavano sopra e scatenando il panico e una ...

