Israele | crolla tribuna a raduno religioso | decine di feriti

(Di venerdì 30 aprile 2021) Unamolto affollata èta durante undi massa ebraico sul monte Meron, in Galilea.di ambulanze cercano di raggiungere i, facendosi strada in una folla di ebrei ...

E' di almeno 44 morti e oltre 60 feriti, una ventina dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto dopo mezzanotte nella calca di una celebrazione religiosa affollata di ebrei ...Una tribuna molto affollata è crollata durante un raduno di massa ebraico sul monte Meron, in Galilea. Decine di ambulanze cercano di raggiungere i feriti, facendosi strada in una folla di ebrei ...Alcune persone sarebbero scivolate dalle gradinate trascinando altri partecipanti. L’incidente ha innescato una fuga di massa e decine di persone sono rimaste schiacciate ...Una strage. Sono almeno 44 le vittime, calpestate a morte e 150 ferite, all'uscita, dopo la mezzanotte di giovedì, da un raduno religioso a cui hanno preso ...