Israele, calca sul monte Meron: 44 morti e 150 feriti (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ di almeno 44 morti e oltre 150 feriti - di cui una ventina in gravi condizioni - il bilancio dell’incidente avvenuto dopo mezzanotte nella calca di una celebrazione religiosa sul monte Meron, in Galilea. Lo riportano i media israeliani, citando fonti di soccorso e di sicurezza. Secondo le ultime informazioni, tutto sarebbe avvenuto quando alcune persone sono scivolate dai gradini delle scalinate trascinando con sé altri partecipanti e innescando una fuga di massa in cui decine di persone sono rimaste schiacciate. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ di almeno 44e oltre 150- di cui una ventina in gravi condizioni - il bilancio dell’incidente avvenuto dopo mezzanotte nelladi una celebrazione religiosa sul, in Galilea. Lo riportano i media israeliani, citando fonti di soccorso e di sicurezza. Secondo le ultime informazioni, tutto sarebbe avvenuto quando alcune persone sono scivolate dai gradini delle scalinate trascinando con sé altri partecipanti e innescando una fuga di massa in cui decine di persone sono rimaste schiacciate.

