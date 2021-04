Israele | calca al raduno religioso sul Monte Meron | 44 morti e 150 feriti

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nel corso di un affollato evento a carattereinsi è verificata una tragedia. Si contano almeno 44 persone morte e 150. Tutto è accaduto sul, in Galilea, poco dopo la mezzanotte del 29 aprile. Alcune persone, secondo le prime informazioni, sarebbero scivolate dalle gradinate trascinando con loro altri partecipanti e innescando una fuga di massa in cui a decine sono rimasti schiacciati. Primissime informazioni, ma non confermate, parlavano invece del cedimento strutturale di una tribuna. Si celebrava la festività ebraica di Lag Ba’omer, presso la tomba del rabbino Shimon bar Yochai. Come ogni anno, in occasione della festività che ricorda la ribellione ebraica del 132 d.C contro le legioni romane, oltre 100 mila ebrei osservanti si sono recati sul ...