Israele | calca ad evento religioso sul monte Meron | almeno 44 morti e 65 feriti

(Di venerdì 30 aprile 2021) E' di44e 65il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte a un affollatoisraeliano sul, in Galilea . Alcune persone sarebbero scivolate dalle...

Advertising

CorriereQ : Israele, calca a evento religioso: almeno 44 morti e 65 feriti - giornaleradiofm : Israele: incidente monte Meron, bilancio 44 morti e 65 feriti: (ANSA) - ROMA, 30 APR - E' di almeno 44 morti e oltr… - Carlanun : RT @Activnews24: ?? #BREAKING | Almeno 45 persone sono morte e più di 100 sono rimaste ferite a #Meron, nel nord est d'#Israele a seguito di… - Activnews24 : ?? #BREAKING | Almeno 45 persone sono morte e più di 100 sono rimaste ferite a #Meron, nel nord est d'#Israele a seg… - Activnews24 : ?? #BREAKING | #Israele: l'esercito israeliano conferma l'invio di un'unita di ricerca e soccorso dell'aeronautica a… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele calca

E' di almeno 44 morti e oltre 60 feriti, una ventina dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto dopo mezzanotte nella calca di una celebrazione religiosa affollata di ebrei or ...E' salito ad almeno 44 morti e oltre 60 feriti, una ventina dei quali in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente avvenuto dopo mezzanotte nella calca di una celebrazione religiosa sul monte Meron ...