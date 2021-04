Israele | calca ad evento religioso sul monte Meron | almeno 44 morti e 65 feriti IL

Advertising

Agenzia_Ansa : Israele, calca ad un evento religioso in Galilea: almeno 44 morti e 150 feriti #ANSA - repubblica : ?? Israele, tragedia al pellegrinaggio sul monte Meron: almeno 44 morti e oltre 150 feriti nella calca su una passer… - SkyTG24 : Israele, calca a evento religioso sul Monte Meron: oltre 44 morti e 150 feriti. FOTO - MichGPS : #Israele, calca al raduno religioso: almeno 44 morti tra cui bambini. - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #adottaunsegno odierno x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Israele, tragedia al #pellegrinaggio sul monte #Meron: più d… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele calca

Vedi Anche, lasulla passerella sul Monte Meron prima del crollo: le persone in panico iniziano a spingere - Video Sul podio di Duluth , Joe e Jill Biden si sono stretti, mano nella ...Tragedia in: almeno 44 morti e 150 feriti in unaa un evento religiosoÈ di almeno 44 morti il bilancio dell'incidente avvenuto durante le celebrazioni della ricorrenza ebraica Lag B'Omer, al Monte Meron, nel nord di Israele.E' di almeno 44 morti e 150 feriti il bilancio di un incidente sul monte Meron, in Galilea, avvenuto poco dopo mezzanotte durante un affollato evento religioso israeliano. Alcune persone sarebbero sci ...