Israele, calca ad evento religioso sul monte Meron: almeno 44 morti e 65 feriti (Di venerdì 30 aprile 2021) E' di almeno 44 morti e 65 feriti il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte a un affollato evento religioso israeliano sul monte Meron, in Galilea . Alcune persone sarebbero scivolate ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 30 aprile 2021) E' di44e 65il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte a un affollatoisraeliano sul, in Galilea . Alcune persone sarebbero scivolate ...

