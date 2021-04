Israele: 44 morti e 150 feriti a festa ebraica. Cedono gradinate, schiacciati nella calca (Di venerdì 30 aprile 2021) Hanno ceduto le gradinate. E molti sono rimasti schiacciati nella calca durante il tentativo di mettersi in salvo. E'' di almeno 44 morti e 150 feriti il bilancio di un incidente sul monte Meron, in Galilea, avvenuto poco dopo la mezzanotte, fra il 29 e il 30 aprile 2021,durante un affollato evento religioso israeliano. Alcune persone sarebbero scivolate dalle gradinate, che potrebbero aver ceduto, trascinando con loro altri partecipanti rimasti poi schiacciati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 aprile 2021) Hanno ceduto le. E molti sono rimastidurante il tentativo di mettersi in salvo. E'' di almeno 44e 150il bilancio di un incidente sul monte Meron, in Galilea, avvenuto poco dopo la mezzanotte, fra il 29 e il 30 aprile 2021,durante un affollato evento religioso israeliano. Alcune persone sarebbero scivolate dalle, che potrebbero aver ceduto, trascinando con loro altri partecipanti rimasti poiL'articolo proviene da Firenze Post.

