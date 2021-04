“Isola” | Isolde Kostner ha nuovi nemici | dalle critiche della Melillo alla lite con Cerioli

(Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo molte settimane sull’, gli animi dei concorrenti iniziano a diventare un po’ irrequieti e spuntano le vere personalità dei naufraghi. Un personaggio che sta iniziando a rivelarsi è. Se all’inizio del programma aveva tentato di crearsi degli amici ed essere gentile con tutti, adesso ha decisamente cambiato strategia. E non sono pochi i battibecchi che la coinvolgono.ne ha per tutti: da Manuela Ferrara a Andrea. Il suo atteggiamento ha dato vita allesoprattutto delle sue ex compagne di squadra Angelae Valentina Persia.lo scontro con Manuela Ferrara La sportiva ha cambiato squadra, adesso fa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Isola Isolde

... Gilles Rocca, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli in nomination, sono loro i nominatidei ... Ecco come si sono espressi i concorrenti: Fariba Salva Matteo Matteo salva Awed Awed salva..., Awed e Roberto Ciufoli non regalano molto alla diretta questa sera, al contrario di Matteo Diamante che, in questi primi giorni da naufrago, si è rivelato il concorrente perfetto per l'. ...Isolde Kostner Isola ha tirato fuori un carattere che prima teneva nascosto e litiga con i compagni per il cocco e i cactus ...Angela Melillo Isola ha vinto l'immunità e ha deciso di eliminare Manuela Ferrara. Poi Tommaso Zorzi si scaglia contro di lei ...