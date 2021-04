Isola dei Famosi | Giovanni Ciacci legge il messaggio per Gilles Rocca | è la fidanzata Miriam a mandarglielo

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ospite questa sera a L’deiha unperda parte della. La scorsa puntata de L’deiè stata caratterizzata da moltissimi colpi di scena e momenti interessanti, ma su ce n’è stato uno in particolare che ha suscitato non poche polemiche. Il gruppo dei L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - zazoomblog : Cecilia Rodriguez a L’Isola dei Famosi evita di citare Francesco Monte: “Ignazio Moser l’ho baciato quando ho lasci… - infoitcultura : Isola dei Famosi, perché il pubblico vuole bene ad Awed -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

2021, Tommaso Zorzi contro i 'Primitivi': 'Sono contro le vergini incinta'. Studio infuocato durante la contro , Valentina Persia, Francesca Lodo, Ubaldo Lazo e Andrea Cerioli. IL gruppo nella ...2021, Giovanni Ciacci legge un messaggio di Miriam per Gilles: 'Stai tranquillo' . Buone notizie per i fan della coppia. Durante la 1, l'attore ha finalmente ricevuto un messaggio dall' 'amore ...Servono fieno, frutta, carne, verdura, crusca e molto altro ancora. Intanto arrivano i primi segnali di solidarietà anche da parte di privati e l'attenzione da ...Manca ancora l'ufficialità ma almeno per qualche mese la spazzatura prodotta da chi conferiva dai Leonardi rimarrà nell'isola. Complice la difficoltà a trovare soluzioni alternative, ma c'è chi si chi ...