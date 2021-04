Isola dei Famosi | Gilles Rocca è stato male | arriva il messaggio più atteso

(Di venerdì 30 aprile 2021) La tredicesima puntata dell’deisi apre con le condizioni di: il naufrago non èbene nelle ultime ore. Poi il. La tredicesima puntata dell‘… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - lightoziam : RT @paulxgirl: Aggiornamento dei miei protetti al giorno 46: #isola - EricaJonas95 : Per la prima volta nella storia dell' #isola mi aspetto il 100% dei voti per buttare fuori quell'inutile di Gilles -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

2021, Tommaso Zorzi contro i 'Primitivi': 'Sono contro le vergini incinta'. Studio infuocato durante la contro , Valentina Persia, Francesca Lodo, Ubaldo Lazo e Andrea Cerioli. IL gruppo nella ...2021, Giovanni Ciacci legge un messaggio di Miriam per Gilles: 'Stai tranquillo' . Buone notizie per i fan della coppia. Durante la 1, l'attore ha finalmente ricevuto un messaggio dall' 'amore ...Prenderanno il via lunedì 3 maggio, a Ravello, i lavori di realizzazione del parcheggio pubblico nella frazione Lacco. Lo annuncia il Comune di Ravello. L' installazione del cantiere comporterà la pro ...Lenta discesa del Covid in Sicilia, ma si resta in zona arancione almeno un’altra settimana. L’isola così dovrà aspettare di entrare nella fascia gialla che consentirebbe importanti riaperture, possib ...