Isola dei Famosi | è il momento delle vendette incrociate | ecco il motivo

(Di venerdì 30 aprile 2021) All’deiè arrivato iltrasversali, non si spiega diversamente la strategia della doppia nomination di due dei favoriti alla vittoria finale come Gilles Rocca e Roberto Ciufoli E’ stata una puntata davvero particolare la tredicesima della quindicesima edizione dell’dei, una puntata nella quale si è assistito ad un combinato disposto di mini drammi e finissime strategie. Vediamo cosa è successo. Partiamo dalla gara. Il televoto ha sancito che a salvarsi dall’eliminazione è Miryea Stabile mentre, come ampiamente previsto, la modella di Brescia Manuela Ferrera viene condannata dalla nuova leader Angela Melillo. E’ tranchant il giudizio della Ferrera “meglio cosi tanto il gruppo mi avrebbe fatto la guerra”. ...

IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : C'è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola

Lo sportivo, infatti, commenta la presenza di Tommaso come opinionista nella quindicesima edizione de L'Famosi e gli ascolti flop de Il Punto Z , mettendo in guardia l'influencer milanese ...Scoppia il caos in diretta durante la tredicesima puntata de L'famosi . Dopo aver accusato Angela Melillo di strategia , Tommaso Zorzi ha sbottato furioso attaccando duramente tutti i naufraghi che hanno nominato Gilles Rocca . Una nomination , secondo ...L’isola dei famosi 2021 non funziona. E come detto già settimane fa i problemi sono diversi. Il cast, che non ha regalato praticamente nulla, se non scene di grande disagio al pubblico a casa. E ...Isola dei Famosi, è successo tutto in diretta: Cecilia e Ignazio sono stati i protagonisti di una prova! Ha sbagliato una risposta, la gaffe ...