Isola dei famosi | Beatrice Marchetti senza veli per il suo Mathieu

Leggi su solodonna

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sull’deiuna naufraga è sola ormai da diversi giorni su Playa Imboscada, ossia; la supermodella ha attirato l’attenzione di tutti per via di un costume realizzato con le foglie delle palme, fatto per il suo amato, del quale ha voluto parlare finalmente in prima persona, di come si sono conosciuti e quello che prova realmente per lui.è partita come una naufraga molto Articolo completo: dal blog SoloDonna