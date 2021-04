Isola Dei Famosi | 13^ Puntata | La Gaffe Di Elettra Lamborghini!

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’dei, 13^: continuano le discussioni e le polemiche tra i naufraghi ma ad aiutare arriva un nuovo concorrente che si mette subito alla prova. Sfide, l’eliminato dellae tutte le nuove nomination. Ecco quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. L’dei, 13^: Ignazio Moser arriva e finalmente fa mangiare Francesca Lodo! Ilary Blasi apre la nuovade L’deiannunciando che questa sera sbarcherà un nuovo concorrente, Ignazio Moser. In studio a sostenerlo c’è pure la fidanzata Cecilia Rodriguez. La conduttrice chiede agli opinionisti, un parere su questo nuovo naufrago, senza però rivelare ai naufraghi il nome del ...

IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : C'è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola

Stefano Bettarini la spara grossa su Tommaso Zorzi, il giovane opinionista dell'famosi, lo avvisa: stare in televisione è difficile Tommaso Zorzi è unopersonaggi televisivi più in voga del momento. Si è fatto conoscere al Grande Fratello Vip dove è stato l'anima ...L'famosi. La puntata andata in onda ieri sera ha mietuto un'altra concorrente che ha dovuto lasciare le spiagge dell'Honduras. Nonostante le sia stata offerta un'altra possibilità di gioco, ha ...Malore per Gilles Rocca all'Isola dei Famosi: "Sono svenuto, ho vomitato", le parole del naufrago dopo le accuse di Miryea.Stefano Bettarini non sembra apprezzare la presenza di Tommaso Zorzi come opinionista de L’Isola dei Famosi, e rivolge accuse pesanti al vincitore del Grande Fratello Vip.