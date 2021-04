Isola, Daniela Martani ne ha per tutti: Gilles spiazza, Valentina aggressiva (Di venerdì 30 aprile 2021) Daniela Martani non è di certo una donna che le manda a dire. Si è sempre distinta per la sua franchezza nel dire ciò che pensa e anche all’Isola dei Famosi 2021 ha sempre messo a frutto questa sua caratteristica. Dapprima in qualità di naufraga del reality condotto da Ilary Blasi, scelta che ha fatto parecchio discutere, poi anche dopo la sua uscita dal gioco. Ne sono state dette tante sul suo conto, lei che dopo una lunga assenza dalla tv ha fatto parlare di sé per via delle sue battaglie e dei suoi post sui social spesso criticati. Convinta animalista, vegana per scelta, sicuramente avrebbe voluto restare di più all’Isola, per farsi conoscere dal pubblico. Ma i meccanismi del gioco sono incontrollabili. Così Daniela ha dovuto abbandonare la Palapa dopo aver perso al televoto contro Drusilla Gucci, ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 aprile 2021)non è di certo una donna che le manda a dire. Si è sempre distinta per la sua franchezza nel dire ciò che pensa e anche all’dei Famosi 2021 ha sempre messo a frutto questa sua caratteristica. Dapprima in qualità di naufraga del reality condotto da Ilary Blasi, scelta che ha fatto parecchio discutere, poi anche dopo la sua uscita dal gioco. Ne sono state dette tante sul suo conto, lei che dopo una lunga assenza dalla tv ha fatto parlare di sé per via delle sue battaglie e dei suoi post sui social spesso criticati. Convinta animalista, vegana per scelta, sicuramente avrebbe voluto restare di più all’, per farsi conoscere dal pubblico. Ma i meccanismi del gioco sono incontrollabili. Cosìha dovuto abbandonare la Palapa dopo aver perso al televoto contro Drusilla Gucci, ...

