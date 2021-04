Isola 15 | l’opinione di Chia sulla tredicesima puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sono una brutta persona. Sono proprio una brutta persona. Ieri sera il povero Gilles Rocca è finito al televoto con Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli, ed ha implorato tutti coloro che gli vogliono bene di farlo tornare a casa. Ma io di bene non gliene voglio proprio ed i miei tre voti dall’app li ho dati affinché venga eliminato Ciufoli. Sarà dura spuntarla, lo so, perché Gilles in queste settimane ci ha sfrantumato così tanto le pelotas alternando sbotti di immotivata aggressività a stucchevoli pantomime su “quanto me manca Miriam” che immagino quanta gente non aspettasse altro di vederlo in nomination pur di rispedirlo da dove è venuto. Le probabilità di un plebiscito sono quindi altissime, ahimé. Ma quanto amerei che a ‘sto giro non venisse eliminato, quanto! Primo, perché se stai così male, sei così depresso e ti manca così tanto “l’amore della mia vita” TI RITIRI. Cacci fuori gli ...