Ioniq 5 - Nata elettrica | al volante del nuovo corso Hyundai - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di sabato 1 maggio 2021) Con l'arrivo della nuova serie, lamette in campo non solo tecnologia ed esperienza, ma lancia una vera e propria sfida: vediamo chi, fra i top brand, osa scommettere come noi su un design totale, che dividerà il mondo in due. Conservando i guizzi della concept 45 EV del 2019, anzi, cambiandola poco o per nulla, gli stilisti hanno deciso di staccarsi del tutto dai filoni correnti e di rendere le future elettriche diriconoscibili senza possibilità di errori. Così, è spuntata la5. E non solo: gli stessi tratti decisi, le firme luminose, gli angoli futuristici caratterizzeranno la berlina 6 e la 7, una Suv ancora più importante. Fra Tesla e Volkswagen. Per me, la5 è comunque già un gran bel macchinone. Lunga 4,63 metri e alta 1,60, in foto sembrava decisamente più ...