Invio cartelle, verso nuovo stop: ipotesi proroga (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Nuova proroga in arrivo per l‘Invio delle cartelle esattoriali. L’intenzione del Governo, infatti, è di prolungare di ancora un mese il blocco, stabilito dal vecchio decreto Sostegni, in scadenza questo fine settimana. Il nuovo rInvio dovrà poi essere approvato dal Consiglio dei ministri e potrebbe (ma non è detto) essere formalizzato all’interno del Decreto imprese. Il provvedimento dovrebbe essere varato entro la prossima settimana.Secondo l’ipotesi attualmente al vaglio si lavora a una ripresa graduale da inizio giugno, tenendo conto di chi ha avuto più difficoltà per il Covid. Ma i dettagli sarebbero ancora oggetto di confronto all’interno della maggioranza e non si esclude un provvedimento ad hoc se non si dovesse riuscire a chiudere in tempo l’intero dl ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Nuovain arrivo per l‘delleesattoriali. L’intenzione del Governo, infatti, è di prolungare di ancora un mese il blocco, stabilito dal vecchio decreto Sostegni, in scadenza questo fine settimana. Ildovrà poi essere approvato dal Consiglio dei ministri e potrebbe (ma non è detto) essere formalizzato all’interno del Decreto imprese. Il provvedimento dovrebbe essere varato entro la prossima settimana.Secondo l’attualmente al vaglio si lavora a una ripresa graduale da inizio giugno, tenendo conto di chi ha avuto più difficoltà per il Covid. Ma i dettagli sarebbero ancora oggetto di confronto all’interno della maggioranza e non si esclude un provvedimento ad hoc se non si dovesse riuscire a chiudere in tempo l’intero dl ...

Advertising

DividendProfit : Invio cartelle, verso nuovo stop: ipotesi proroga - pemar2 : @Antonio_Tajani Bloccate l'invio delle cartelle esattoriali o almeno bloccate i pignoramenti da parte dell'ADER fin… - CavaliereAvv : Probabilmente nell’alveo del DL Sostegni Bis,verrà formalizzato l’ennesima proroga al 31 Maggio pv ,dell’invio dell… - Fuochidipaglia : È incredibile ma, in un momento come questo, il #GovernoDeiPeggiori sta varando nuove tasse e sta preparando l’invi… - ilfoglio_it : Via libera al Pnrr, licenziato insieme al fondo complementare di 30,6 miliardi. Ora manca solo l'invio a Bruxelles.… -