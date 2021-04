Intesa Sanpaolo, entra nel vivo il cantiere delle Gallerie d’Italia a Torino (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – entrano nel vivo i lavori per la realizzazione delle Gallerie d’Italia a Torino, il museo di Intesa Sanpaolo che nascerà in Piazza San Carlo. Ieri il Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli e il Presidente Gian Maria Gros-Pietro hanno visitato il cantiere accompagnati da Michele De Lucchi, architetto curatore del progetto, Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, e Luca Tedesi, Executive Director Immobili e Logistica della Banca. Nel cantiere di 11 mila metri quadri lavorano a ritmo incalzante 40 progettisti e 22 imprese. Nei prossimi giorni una gru gigante, alta 45 metri con un ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) –no neli lavori per la realizzazione, il museo diche nascerà in Piazza San Carlo. Ieri il Presidente Emerito diGiovanni Bazoli e il Presidente Gian Maria Gros-Pietro hanno visitato ilaccompagnati da Michele De Lucchi, architetto curatore del progetto, Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di, e Luca Tedesi, Executive Director Immobili e Logistica della Banca. Neldi 11 mila metri quadri lavorano a ritmo incalzante 40 progettisti e 22 imprese. Nei prossimi giorni una gru gigante, alta 45 metri con un ...

