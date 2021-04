Intervento innovativo al Pascale: osso di perone trapiantato al posto della mandibola (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A guardarla non si direbbe mai che la sua mandibola è una perfetta ricostruzione ricavata da un osso del suo perone. Un Intervento chirurgico che a Lucia, 48 anni, casalinga di Pomigliano d’Arco, non solo ha salvato la vita, ma le consente, oggi, a distanza di un mese dalla maxi operazione, di parlare e mangiare senza problemi. Lucia era affetta da un carcinoma ameloblastico della regione parasinfisaria e alla mandibola sinistra quando si è presentata al Pascale dall’equipe di Franco Ionna, direttore del dipartimento maxillo-facciale dell’Istituto dei tumori di Napoli. Grazie all’impiego di tecnologie avanzate di demolizione e ricostruzione personalizzata l’Intervento ha previsto l’asportazione del tumore mediante la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A guardarla non si direbbe mai che la suaè una perfetta ricostruzione ricavata da undel suo. Unchirurgico che a Lucia, 48 anni, casalinga di Pomigliano d’Arco, non solo ha salvato la vita, ma le consente, oggi, a distanza di un mese dalla maxi operazione, di parlare e mangiare senza problemi. Lucia era affetta da un carcinoma ameloblasticoregione parasinfisaria e allasinistra quando si è presentata aldall’equipe di Franco Ionna, direttore del dipartimento maxillo-facciale dell’Istituto dei tumori di Napoli. Grazie all’impiego di tecnologie avanzate di demolizione e ricostruzione personalizzata l’ha previsto l’asportazione del tumore mediante la ...

