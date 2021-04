Inter, tutto pronto per la festa scudetto. Finale di Coppa Italia: sì al pubblico allo stadio (Di venerdì 30 aprile 2021) In casa Inter è tempo di euforia. Sì, lo scudetto ancora non c’è ma potrebbe arrivare presto. Anzi, prestissimo. Già in questo fine settimana, a patto che gli uomini di Conte vincano domani (sabato 1 maggio) a Crotone e l’Atalanta, che è seconda, perda o pareggi a Sassuolo, domenica. Fervono dunque i preparativi per la festa che celebrerà la vittoria del campionato. Non solamente in casa nerazzurra, ma anche in una Milano che dovrà fare i conti con l’entusiasmo dei tifosi, che attendono questo momento da 11 anni. Ma tutto potrebbe slittare di una settimana Secondo il Corriere della Sera, nel caso in cui l’aritmetica non dovesse premiare gli uomini di Conte già in questo weekend, Inter-Samp dell’8 maggio potrebbe essere anticipata dalle 18 alle 15. Obiettivo: evitare che i festeggiamenti di piazza ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 aprile 2021) In casaè tempo di euforia. Sì, loancora non c’è ma potrebbe arrivare presto. Anzi, prestissimo. Già in questo fine settimana, a patto che gli uomini di Conte vincano domani (sabato 1 maggio) a Crotone e l’Atalanta, che è seconda, perda o pareggi a Sassuolo, domenica. Fervono dunque i preparativi per lache celebrerà la vittoria del campionato. Non solamente in casa nerazzurra, ma anche in una Milano che dovrà fare i conti con l’entusiasmo dei tifosi, che attendono questo momento da 11 anni. Mapotrebbe slittare di una settimana Secondo il Corriere della Sera, nel caso in cui l’aritmetica non dovesse premiare gli uomini di Conte già in questo weekend,-Samp dell’8 maggio potrebbe essere anticipata dalle 18 alle 15. Obiettivo: evitare che i festeggiamenti di piazza ...

